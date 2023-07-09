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Сегодня, 13:11

Агент Сафонов: «У «Динамо» есть желание продлить Тюкавина»

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов рассказал, что «Динамо» хочет продлить соглашение с форвардом Константином Тюкавиным.

— У Константина контракт еще на год плюс один с «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

— Но зимой он уже сможет вести переговоры с другими клубами?

— Там есть определенные нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться.

— От «Динамо» было предложение о продлении?

— Конкретики не было. Но у «Динамо» есть желание продлить Тюкавина.

В минувшем сезоне Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение 21-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-tyukavina-u-dinamo-est-zhelanie-prodlit-kostyu/
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ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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