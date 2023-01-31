Представитель Ботнаря рассказал о восстановлении вратаря от травмы колена: «Он готов быть первым номером «Торпедо»

Сегодня, 12:10
Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.
14 августа 2022 года в матче 5-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:1) 21-летний голкипер получил разрыв крестообразных связок.
«Виталий очень позитивно смотрит вперед. Он отнесся к травме как к большому жизненному уроку, который даст возможность выйти на новый психологический уровень. По-человечески он — большой молодец. Травма не повлияла на его желание быть одним из лучших вратарей, думаю, так оно и будет. Виталий готов и физически, и морально к тому, чтобы быть первым номером «Торпедо». Сейчас травма не мешает ему тренироваться. Нужно перевернуть эту страницу и постепенно переходить к новому этапу», — сказал Кигинько «СЭ».
В сезоне-2022/23 Ботнарь провел 4 матча за «Торпедо» и пропустил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования