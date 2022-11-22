Представитель Зорина сообщил о переговорах со «Спартаком» по новому контракту

22 ноября, 12:45
Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о переговорах с клубом по новому контракту футболиста.
«Да, переговоры со «Спартаком» о продлении контракта идут, пока все на начальной стадии. «Спартак» сделал конкретное предложение, теперь мяч на нашей стороне. Мы с Даней встречались, выработали позицию. На этой неделе озвучим ее руководителям клуба. Все на позитиве. Даня хочет остаться в команде, он воспитанник клуба, Абаскаль очень тепло к нему относится. Думаю, по итогу мы достигнем результата, который устроит и клуб, и моего клиента», — сказал Маньяков «СЭ».
Текущее соглашение 18-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до мая 2023 года.
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Основные источники исследования