Представители Андраде ответили на вопрос о будущем футболиста в «Балтике»

В агентстве Onsidefoot International, представляющем интересы защитника «Балтики» Кевина Андраде, ответили на вопрос о будущем игрока.

«Сейчас игрок полностью сфокусирован на «Балтике». Мы не обсуждали с ним вопрос будущего. Мы верим, что его команда останется в РПЛ, поэтому после завершения сезона у нас будет время для разговора о его будущем», — приводит слова представителя агентства Metaratings.ru.

24-летний Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года после перехода из колумбийской «Америки». На счету игрока 13 матчей за калининградскую команду без результативных действий. Соглашение защитника с клубом действует до июня 2027 года.