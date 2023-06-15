Представители полузащитника ПАОКа Аугусто отказались комментировать новость об интересе «Краснодара»

Агентство Mfd Sport, представляющее интересы центрального полузащитника ПАОКа Дугласа Аугусто, отреагировали на информацию об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

«Интерес «Краснодара» к Аугусто? Мы не комментируем слухи и возможные трансферы наших футболистов», — приводит слова представителя агентства Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Краснодар» связался с представителями игрока и греческим клубом. ПАОК хочет получить за трансфер бразильца 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник провел за ПАОК 36 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.