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Сегодня, 12:38

Представители РФС намерены посетить чемпионат Европы для переговоров с УЕФА

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что руководство Российского футбольного союза (РФС) имеет квоты для поездки на чемпионат Европы 2024 года.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«У руководства РФС есть определенная квота для поездки на чемпионат Европы. Там будут в том числе протокольные мероприятия, которые разумно использовать для переговоров, которые постоянно проводятся», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/20541117
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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