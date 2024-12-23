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Сегодня, 09:37

Агентство Роши: «Интернасьонал» следит за игроком, как и многие другие клубы»

Константин Белов
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в бразильский «Интернасьонал».

Ранее журналист Тьяго Стормовски сообщил о возможном переходе 29-летнего игрока в бразильский клуб в ближайшее трансферное окно.

«В данный момент нам нечего сказать. «Интернасьонал» следит за игроком, как и многие другие клубы», — сказали «СЭ» в агентстве.

В нынешнем сезоне 29-летний Роша сыграл 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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