Премьера фильма «СЭ» о ярцевском «Спартаке» — в 20:00!

В 20.00 на канале «Вышли!» начнется премьерный показ документального фильма «Спорт-Экспресса» «Пионеротряд», посвященный чемпионству «Спартака» в сезоне-1996.

В основу фильма легли 10 интервью с представителями того «Спартака» — Георгием Ярцевым, Олегом Романцевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Алексеем Мелешиным, Вадимом Евсеевым, Владимиром Джубановым и Андреем Коноваловым.

Осенью 95-го у «Спартака» был один из сильнейших составов в российской истории, и красно-белые выигрывали все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Однако зимой уехали лидеры, Олег Романцев решил сосредоточиться на сборной, из жизни ушел клубный патриарх Николай Стростин... Ничего хорошего сезон-96 не сулил. Однако принявший команду Георгий Ярцев сделал ставку на молодежь (средний возраст той команды составлял 22,7 года) и угадал на все 100 процентов. Сезон-96 получился одним из самых ярких в истории чемпионатов России. На чемпионство до последних туров реально претендовали пять команд, а золотые медали в итоге были разыграны в дополнительном матче между «Спартаком» и «Аланией».

Закрытый показ фильма в одном из кинотеатров Москвы состоялся 18 ноября. Мероприятие посетила семья Георгия Ярцева, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, а также генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.