Премьеру фильма о футболисте Черенкове перенесли на 31 октября

Режиссер фильма Николай Акелькин об игроке московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» сообщил, что хронометраж ленты составит около двух часов.

Съемки фильма завершились 26 октября 2023 года.

«Процесс работы над фильмом идет в штатном режиме, делаем компьютерную графику, озвучание, накладываем музыку. Уже идет постпродакшн. Графики в ленте очень много, работа кропотливая, но мы абсолютно уверены в итоговом качестве картины. Самый крайний срок сдачи фильма — за месяц до премьеры, то есть это конец сентября», — цитирует Акелькина ТАСС.

Изначально премьера должна была состояться 7 ноября, однако была перенесена на 31 октября.