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Пресняков-старший: «Переживал, когда Глушаков уходил из «Спартака», а женщины в баню ходили за ним подглядывать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание «Нижним Новгородом» контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Денис Глушаков. «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова

«Глушаков мне очень нравится, уважаю его, всегда к нему с симпатией отношусь. Переживал, когда он уходил из «Спартака», когда женщины в баню ходили за ним подглядывать. В «Химках» его игра меня тоже очень радовала. Дай Бог, ему удачи в «Нижнем Новгороде». В любой команде должен быть дядька!» — сказал Пресняков-старший «СЭ».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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