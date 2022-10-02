Пресняков-старший раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу московской команды в матче 11-го тура РПЛ над «Нижним Новгородом» (2:1).

«Даже когда нам забили, я не переживал. Я продолжаю восхищаться Промесом! Пенальти пробил очень уверенно и немного издевательски. Какая должна быть при этом уверенность. Пропущенный гол? Это давняя болезнь «Спартака». В хорошие годы у команды тоже были проблемы в обороне. Иногда наша оборона творит «чудеса» ... Но очень нравится нападение команды в последнее время», — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.