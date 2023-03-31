Пресняков-старший сомневается, что «Спартак» сможет остаться в тройке по итогам сезона РПЛ

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«Хочется победы! В Грозном играть нелегко для любой команды. Но так как «Спартак» играет дома, надеюсь на победу. «Спартак» возвращается к тем временам, когда после их поражения соперник понимает, что против красно-белых играть будет нелегко. Думаю, «Спартак» выиграет. Но есть сомнения, что красно-белые останутся в тройке по итогам сезона. Это самый большой раздражитель для любой команды. «Спартак» уже не средняя команда, но пока не лидер. Все стараются хорошо играть со «Спартаком», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

После 20 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Ростова», идущего на второй строчке, на одно очко.