В «Кайрате» рассказали о будущем Виктора Васина

Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов в комментарии корреспонденту «СЭ» рассказал о будущем защитника Виктора Васина.

«У Виктора Васина ситуация такая, что контракт до конца этого года. Переговоры о продлении контракт идут», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

В этом сезоне 34-летний россиянин провел за «Кайрат» 31 матч и забил 3 гола. Он перешел в клуб из ЦСКА в конце февраля этого года.