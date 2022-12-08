Пресс-атташе «Севильи»: «Интерес к Аиртону? У нас уже есть два левых защитника»

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе клуба к защитнику «Спартака» Аиртону.

«Официально «Севилья» никогда не говорит об интересе игроков. Пресса здесь тоже не назвала то имя, которое вы говорите. У «Севильи» уже есть два левых защитника: Маркос Акунья и Алекс Теллес», — сказал Гомес «СЭ».

Ранее издание Torcedores сообщило, что «Севилья» готова предложить «Спартаку» за Айртона 8 миллионов евро.

С марта нынешнего года 25-летний бразилец выступает за «Фламенго» на правах аренды из московского клуба. На его счету 2 гола и 6 результативных передач в 41 матче за команду из Рио-де-Жанейро.

Портал Transfermarkt.com оценивает Айртона в 6 миллионов евро.