Президент «Адана Демирспор» заявил, что «Зенит» сделал предложение по переходу вингера Сары

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что клуб получил три предложения по переходу вингера Юсуфа Сары, в том числе от «Зенита».

«Есть очень серьезные предложения по поводу Юсуфа Сары — из России, Франции и Италии. «Зенит» очень серьезно настроен. Есть «Марсель», «Ренн» и «Лион». Если я посчитаю предложение достойным, я отпущу его. Если Юсуф захочет уйти, то было бы ошибкой не отпускать его», — цитирует Санджака турецкое издание NTV.

25-летний турок Сары в этом сезоне провел за «Адана Демирспор» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2025 года.