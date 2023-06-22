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Сегодня, 16:26

Айдамиров: «Календарь был определен. Руководитель лиги все расскажет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги заседения РФС, которое прошло сегодня, 22 июня. Он также рассказал, что календарь РПЛ был определен.

— Ничего неожиданного нет. Рабочая атмосфера. Все люди футбольные, знают о чем говорят, как что-то улучшить. Так что ничего нового для меня не было.

— Вы говорили, что расскажете о своих идеях?

— Когда к чему-то придем, тогда будем рассказывать.

— Обсуждался ли календарь РПЛ?

— Календарь был определен. Руководитель лиги сейчас все расскажет.

— Как относитесь к тому, что идут вечные споры. Якобы один клуб пытается пробить себе более легкий календарь?

— Здесь больше надуманного. Бывает, что не все клубы довольны календарем. Это нормальный, рабочий процесс.

— Нет истории, что один клуб лоббирует себе наиболее благоприятные условия?

— Давайте не будем додумывать. Может кто-то и пытается так делать. На самом деле все клубы согласовывают календарь. И близки к тому, чтобы сделать его качественным.

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