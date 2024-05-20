Президент «Ахмата» Даудов рассказал, останется ли Адиев на посту главного тренера

Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал, останется ли Магомед Адиев на посту главного тренера грозненской команды. Он отметил, что клуб хотел бы, чтобы специалист остался в команде.

— Останется ли Адиев в «Ахмате»? На все воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своем родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать.

— Есть вероятность, что он останется и в клубе, и в сборной?

— Думаю, что это будет трудновато. Для клуба это нежелательно, — цитирует Даудова «РБ Спорт».