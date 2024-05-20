Президент «Ахмата» Даудов рассказал, останется ли Адиев на посту главного тренера

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Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал, останется ли Магомед Адиев на посту главного тренера грозненской команды. Он отметил, что клуб хотел бы, чтобы специалист остался в команде.
— Останется ли Адиев в «Ахмате»? На все воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своем родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать.
— Есть вероятность, что он останется и в клубе, и в сборной?
— Думаю, что это будет трудновато. Для клуба это нежелательно, — цитирует Даудова «РБ Спорт».
Адиев пришел в «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Параллельно российский специалист работал главным тренером сборной Казахстана, которую возглавил еще в 2022 году.