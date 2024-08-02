Президент «Акрона» считает, что клуб сможет бороться за призовые места РПЛ через 5 лет

Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал, каким видит будущее тольяттинского клуба.

— Мы не создавали клуб, чтобы играть в ПФЛ И ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ, в еврокубках, когда нас туда вернут, бороться за призовые места. Когда? Думаю, что через 4-5 лет.

— Чья философия вам нравится?

— Мне нравится философия «Ред Булла».

— Президент «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о собственном стадионе клуба в Тольятти.

— Какая у вас ситуация со стадионом?

— Мы очень хотим играть на своем стадионе, но пока нет такой возможности. Хотим взять стадион «Торпедо» или построить стадион с нуля. Но пока решаем. Непросто иметь дело с российскими чиновниками, сложно договориться о строительстве. Конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема. Мы пойдем по пути «Факела». Нет таких денег, чтобы построить большой стадион. Поэтому построим стадион с вместимостью 10-12 тысяч фанатов. Для этого нужно 3,5-4 миллиарда рублей, — сказал Морозов.

«Акрон» был основан в 2018 году, текущий сезон стал для него дебютным в РПЛ. После двух стартовых туров команда набрала 3 очка, одержав 1 победу и потерпев 1 поражение. В следующем туре тольяттинцы примут московское «Динамо». Матч состоится 3 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.