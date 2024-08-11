Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал Соболева символом «Спартака»: «Плохо представляю команду без него»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой.

«Я надеюсь, что там ситуация устаканится. Для меня Соболев — символ «Спартака». Какой бы дал ему совет? Ни на кого не обижаться, продолжать делать свое дело. Я думаю, что «Спартак» вернет Соболева. Это воспитательные меры. На данный момент плохо себе представляю команду без Соболева. Плюс есть болельщики, которые, по-моему, его поддерживают, мы в частности», — сказал Гаджиев «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил 3 матча РПЛ с начала сезона.