Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:46

Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. «Спартак» никуда не денется»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ.

«Пока не втянулся. Для меня летний футбол не очень интересный. В этом сезоне пока больше наблюдаю за «Динамо» Махачкала. Это РПЛ, новый вызов. «Спартак» никуда не денется, надеюсь, в любом случае они будут бороться за медали», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 4-х туров РПЛ махачкалинцы занимают 13-е место в таблице, набрав 2 очка.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в РПЛ, имея матч в запасе. В воскресенье, 11 августа красно-белые проведут домашнюю игру против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
Обсудить
Читайте также
Бойцы ММА Марина Мохнаткина и Сергей Спивак ждут ребенка
Спортсменам из России разрешили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области
Смирнов назвал вероломной атаку ВСУ на Курск
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Хоть «Динамо» и проиграло «Зениту», оно имеет право поверить в реальность новой борьбы за чемпионство
Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»
«Спартак» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени
«Зенит» продолжил побеждать, но «Динамо» доказало, что с ним можно конкурировать
«Крылья Советов» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»

Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал Соболева символом «Спартака»: «Плохо представляю команду без него»