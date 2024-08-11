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Сегодня, 10:15

Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «У Джикии ситуация отличается от Соболева. Просто прошло время»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об экс-защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«У Джикии другая ситуация по сравнению с Соболевым. Просто прошло время. Его интересы с командой разошлись, потому что он уже где-то перестал устраивать «Спартак» по игровым характеристикам. Вот и все», — сказал Гаджиев «СЭ».

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Александр Соболев
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
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