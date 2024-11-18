Президент «Амкала» заявил, что команда играла на победу с «Динамо»

Президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал победу медиакоманды над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.

«Мы играли на победу. Я действительно очень рад, что у нас получилось обыграть «Динамо». Также большой кайф, что у всех ребят получилось сыграть, даже у медийных: Фила Воронина, Форзяра (Forzorezor) и других», — цитирует Попкова Legalbet.

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.