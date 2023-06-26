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Сегодня, 14:50

Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о заинтересованности турецкого клуба в переходе российского полузащитника.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — сказал Чеби «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Далер Кузяев
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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