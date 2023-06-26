Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву

Сегодня, 14:50
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о заинтересованности турецкого клуба в переходе российского полузащитника.
«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — сказал Чеби «СЭ».
30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.
В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.