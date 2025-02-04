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Сегодня, 22:24

Президент «Браги» отреагировал на информацию о присутствии Саласара на матче «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Браги» Антонио Сальвадор в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о присутствии полузащитника Родриго Саласара на матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Не могу говорить об этом. Мы прокомментируем, когда все станет официальным. Если станет», — сказал Сальвадор «СЭ».

Ранее известный комментатор Георгий Черданцев сообщил: «Мы видели на трибунах человека, похожего на Саласара. Возможно, завтра мы услышим некоторую любопытную информацию о трансфере уругвайца из «Браги».

За два сезона в «Браге» Саласар провел 69 матчей, его контракт с португальским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

ФК Брага
ФК Зенит
Родриго Саласар
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