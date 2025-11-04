Президент «Целе» подтвердил интерес «Спартака» и «Црвены Звезды» к Риере

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило отреагировал на информацию об интересе «Спартака» и «Црвены Звезды» к главному тренеру команды Альберту Риере.

4 ноября сербское издание Maxbet Sports сообщило, что 43-летний испанец подписал предварительный контракт с «Црвеной Звездой». Перед этим появилась информация, что в услугах Риеры заинтересован «Спартак».

«Правда такая: Риера в «Целе», готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена». «Црвена» в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал «нет». «Спартак» официально посылает своих скаутов на наши игры», — цитирует Колотило «Чемпионат».

Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 14 туров команда с 35 очками лидирует в чемпионате Словении. Также «Целе» одержал 2 победы в 2 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает третье место в таблице.

Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».