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Сегодня, 18:05

Гинер — о футбольном долголетии Акинфеева: «Не надо заглядывать ему в паспорт»

Евгений Гинер и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о возрасте Игоря.

«Я считаю, что не надо заглядывать в паспорт. Если Игорь может так же тренироваться, так же двигаться — да какая разница, сколько ему? Чего в паспорт смотреть? Вот я не заглядываю в паспорт, сколько мне лет. Потому что я чувствую себя, слава богу, нормально. Можно привести примеры, когда вратари и до 40 играли спокойно. Это все зависит от него».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

В апреле этого года Акинфееву исполнилось 37 лет.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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