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Сегодня, 08:30

Гаджиев: «Заставили «Зенит» немного понервничать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом».

«Я не говорю о том, что мы должны были сыграть вничью или выигрывать. Просто говорю о том, что оказали достойное сопротивление «Зениту». У них тоже были свои моменты, в которых они промахивались. Их вариант сработал. Эти действия были наиграны, так понимаю. Замыкали дальнюю штангу. Видимо, рассчитывали на своих более рослых игроков и видели, что дальняя точка у нашей команды не всегда закрывается. Видимо так или какие-то еще нюансы.

Конечно, нам надо было немного быстрее реагировать на все это. Это было и в других эпизодах, когда «Зенит» не забил. По ходу матча сложно перестроиться за несколько минут. Победа закономерна. Конечно, как от любого поражения от любой команды есть огорчение. Но при этом у меня есть право говорить о том, что мы смотрелись на поле достойно. Заставили «Зенит» немного понервничать. Эта игра в любом случае нам в копилку. Нам нужны такие матчи. Они будут помогать ребятам развиваться. У них еще есть ресурс. Думаю, что если не в этом году, то уже в марте-апреле мы будем на пять копеек лучше», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев

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