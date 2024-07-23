Президент «Фламенго» — о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо: «Верим в здравый смысл, хоть они и русские»

Президент «Фламенго» Родольфо Ландим прокомментировал переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

Ранее появилась информация, что переход 27-летнего бразильца во «Фламенго» находится на грани срыва.

«Футболист хочет играть в международных соревнованиях. Там он не может участвовать в еврокубках. Я думаю, что Клаудиньо не счастлив там. В глубине души мы верим в здравый смысл, хоть они и русские», — приводит слова Ландима Globo Esporte.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.