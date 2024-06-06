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Сегодня, 13:50

Президент ФНЛ Измайлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд: «16 клубов на такую большую страну маловато»

Президент ФНЛ Измайлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном сокращении количества стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать — возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ до 18 команд. Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ. Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола. Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать все, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ. Это еще сто клубов, как ни крути», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее появилась инормации, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

Первая лига
РПЛ
Наиль Измайлов
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