Президент казахстанской федерации футбола: «Штаб сборной забирал Самородова из «Ахмата», чтобы он восстановился»

Президент казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов объяснил, как нападающий «Ахмата» Максим Самородов, который не играл за грозненский клуб из-за травмы, принял участие в матчах Лиги наций за национальную команду.

«Это была наша инициатива, мы сами попросили грозненский клуб, чтобы восстановить игрока у себя в Казахстане. Штаб национальной команды забрал Макса из «Ахмата» еще во время игр чемпионата. Наши врачи сделали так, чтобы он принял участие в матчах сборной. Самородов восстановился, но, единственное, не вошел в игру. Сейчас ему нужна игровая практика, поэтому, думаю, по возвращении в Россию Максим будет завоевывать свое место в составе «Ахмата», — цитирует Sport24 Барменкулова.