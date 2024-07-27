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Сегодня, 02:13

Президент КФФ объяснил уход Адиева в «Ахмат»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов объяснил уход экс-главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в грозненский «Ахмат».

— Кто был инициатором ухода Адиева? Насколько я помню, в футбольных кругах говорили о том, что Адиев не сильно горел желанием возвращаться в Грозный. Ему нравилось в Казахстане, но он не мог отказать руководству этого клуба. Руководство «Ахмата» вышло на вас для того, чтобы решить вопрос. То есть вы долго вели переговоры, в том году до Греции, и даже до Словении. Правда ли, что тут был диалог с людьми из Акорды?

— На самом деле никаких переговоров до такой степени мы не доводили, чтобы это доходило до администрации президента. Мы должны самостоятельно с этими проблемами справляться. Это больше семейные дела, естественно, и Родина зовет, и все остальное. Причем тут чье то влияние? Человек сам должен принимать решения. Адиев реально сделал результат своей плотной работой за два года. После Словении ему нужно было что-то другое, потому что мы должны стопроцентного главного тренера получать. В Чечне семья, там родители, там его дети. Всем хочется домой поехать также. Поэтому я его понял, я его принял. Считаю, что дальнейшая совместная работа не принесла бы пользы ни для нас, ни для него. Мы, казахстанцы, должны быть благодарны за его труд. Наша ментальность такова. Поэтому я его и проводил, — приводит слова Барменкулова Meta-ratings.kz.

Напомним, в конце мая пресс-служба КФФ объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера сборной Казахстана. При чеченском специалисте сборная Казахстана смогла квалифицироваться в дивизион «B» Лиги наций УЕФА, а также сыграть в стыковых матчах за выход на ЕВРО-2024.

Источник: Meta-ratings.kz
Магомед Адиев
Футбол
ФК Ахмат
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