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Сегодня, 21:06

Президент «Коринтианса» рассказал подробности договоренности с «Зенитом» по трансферу Юри Алберто

Иван Шитик
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Global Look Press
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что бразильский клуб близок к подписанию полноценного контракта с нападающим «Зенита» Юри Алберто, сообщает Globo Esporte со ссылкой на эфире программы «Donos da Bola».

Клуб из Сан-Паулу не будет ничего платить за футболиста, но в «Зенит» по условию соглашения перейдут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Коринтианс» сохранит определенный процент прав на обоих футболистов и будет владеть 50% прав на Юри Алберто.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
Роберт Ренан
Юри Алберто
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