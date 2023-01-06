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Сегодня, 21:41

Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что защитник Фабиан Бальбуэна намерен остаться в клубе, сообщает O Globo со ссылкой на Os donos da Bola.

10 июля «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23.

31-летний парагваец перешел в московский клуб в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

ФК Динамо (Москва)
ФК Коринтианс
Фабиан Бальбуэна
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