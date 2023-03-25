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Сегодня, 11:01

Президент «Лилля» не смог ответить на вопрос о возможном возвращении Языджи в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Лилля» Оливье Летан рассказал «СЭ» о том, какими игроками клуба интересовались российские команды.

«Осимхен мог перейти в ЦСКА или «Краснодар»? К сожалению, насчет Виктора и интереса из России не могу ничего сказать, не слышал. Тогда меня еще не было в клубе. Могу лишь отметить, что была всем известная история с Языджи, который сейчас в «Трабзонспоре». Однако в клубе пока никто не может ответить на вопрос о том, может ли игрок снова оказаться в ЦСКА. Неизвестно. Ситуация в мире не позволяет мне сейчас ответить на этот вопрос», — сказал Летан «СЭ».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды из «Лилля» во второй половине сезона-2021/22. Турок забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 12 матчах за армейцев.

В нынешнем сезоне Языджи находится в аренде в «Трабзонспоре», за который забил 6 мячей и сделал 1 результативный пас в 22 играх.

Футбол
ФК Лилль
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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