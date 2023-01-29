Президент «Лиона»: «По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что французский клуб пока не договорился о трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Оласа L'Equipe.

Ранее сообщалось, что нападающий уже прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра. Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.