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Гаджиев: «Буду работать столько, на сколько хватит здоровья»

Руслан Минаев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах на будущее. 28 октября Гаджиеву исполнилось 79 лет.

— Вы уже определили для себя, до какой точки будете продолжать работать?

— Этот вопрос впервые задали мне в 2004 году, когда я работал в Самаре, — цитирует Гаджиева Metaratings.ru. — Там у меня сложились очень добрые отношения и с болельщиками, и с прессой. Ответ что тогда, что сейчас один. Буду работать столько, на сколько хватит здоровья. Все люди понимают, что они могут работать, пока будут здоровыми. Тут я не исключение. От вашего здоровья зависит, сколько еще вы будете брать интервью, а от моего — сколько я буду работать в футбольном клубе.

Источник: Metaratings.ru
Гаджи Гаджиев

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