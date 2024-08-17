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Сегодня, 21:02

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев хотел бы обсудить с Мажичем работу судей

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, о чем хотел бы спросить руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Ранее президент дагестанского клуба высказывал недовольство качеством работы судей в матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

«О чем спросил бы Мажича при личной встрече? Я могу не спрашивать, а удивляться. Например, тому, как на «черное» можно говорить «белое», и почему это «черное» все время связано с «Динамо» Махачкала? Почему на протяжении нескольких сотен эпизодов не обнаружено ни одного нарушения в штрафной наших соперников, но обнаружена целая серия фолов с нашей стороны? Сотни эпизодов были в прошедших матчах», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

51-летний Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Милорад Мажич
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