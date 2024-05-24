Гаджиев заявил, что махачкалинскому «Динамо» интересен Черышев

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное подписание контракта с полузащитником «Венеции» Денисом Черышевым.
Ранее «Динамо» гарантировало себе выход в РПЛ по итогам сезона.
«Конечно, нам интересен Черышев, как и Джикия. Думаю, вероятность его согласия перейти в махачкалинское «Динамо» минимальная. Тут все будет упираться в финансы», — цитирует Гаджиева Legalbet.
В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета этого года.
Ранее Черышев выступал за «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью». На его счету 12 голов в 33 матчах за сборную России.