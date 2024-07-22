Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев назвал удовлетворительной ничью с «Химками»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Я считаю, что все нормально. Понятно, что надо играть лучше. Было волнение. Надо уметь с этим справляться, особенно в стартовом отрезке. В целом результат удовлетворительный. В спорных моментах нужны разъяснения, но я не думаю, что мы будем делать официальный запрос. Поинтересуемся у экспертов. Зачем лишний раз накалять обстановку и возмущаться?» — сказал Гаджиев «СЭ».

В следующем туре махачкалинцы 28 июля в гостях встретятся с «Краснодаром».