Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев назвал удовлетворительной ничью с «Химками»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Я считаю, что все нормально. Понятно, что надо играть лучше. Было волнение. Надо уметь с этим справляться, особенно в стартовом отрезке. В целом результат удовлетворительный. В спорных моментах нужны разъяснения, но я не думаю, что мы будем делать официальный запрос. Поинтересуемся у экспертов. Зачем лишний раз накалять обстановку и возмущаться?» — сказал Гаджиев «СЭ».

В следующем туре махачкалинцы 28 июля в гостях встретятся с «Краснодаром».

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
МВД затруднит доступ водителям к различному мототранспорту
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией
Джо Байден сообщил, что снялся с президентской гонки в США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Спортивный директор «Оренбурга»: «Надо каждую игру проводить так же, как со «Спартаком»
Семин считает, что «Зенит» стал сильнее в новом сезоне
Лопырева назвала главных конкурентов «Зенита»: «Хотелось бы увидеть нового чемпиона»
Белоус об Угальде: «Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги?»
Белоус: «Спартак» должен подписывать игроков не старше 24 лет. Зачем нужен Виллиан Жозе?»
Кечинов назвал бардаком игру «Спартака» в обороне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Семин назвал закономерным второе место Яшина в списке лучших игроков Восточной Европы в истории футбола

Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о назначении Станковича