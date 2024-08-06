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Сегодня, 20:55

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев оценил работу судей в матче с «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что у людей из судейского корпуса депутатская неприкосновенность после матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

— Вы наверняка пересматривали этот матч. Как объясняете для себя ошибки Бобровского?

— Это невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство. Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса — неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность. Народ собрался, ведь им надо где-то эмоции выплескивать, а лучше чем на футболе, их нигде не выплеснешь. Зачем на улицах что-то ломать? Лучше пусть пойдут на стадион и покричат, тогда будет меньше крика на разных площадях. И почему они не могут кричать на судью, что он черт? — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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