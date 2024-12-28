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Гаджиев: «Желаю, чтобы в 2025-м на заполненных стадионах РПЛ не летали беспилотники»

Руслан Минаев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о своем пожелании российскому футболу в 2025 году.

«Желаю российскому футболу и РПЛ, чтоб на заполненных до отказа стадионах в 2025 году не летали беспилотники. Мы знаем, что они долетали до Воронежа, Ростова, Грозного и Махачкалы. Надо, чтобы такого не было. И желаю российскому футболу скорейшего возвращения в Европу, но случится это или не случится — не знаю», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Махачкалинское «Динамо» после 18 туров РПЛ набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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