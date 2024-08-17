Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев призвал ЭСК РФС прислушиваться к критике

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что ЭСК РФС в своей работе стоит прислушиваться к общественному мнению.

Ранее президент дагестанского клуба высказывал недовольство качеством работы судей в матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

«У меня есть вопросы о том, почему так происходит. Нашли эпизоды, в которых нарушали правила динамовцы, и ни одного — со стороны наших соперников. Ни одного пенальти мы не смогли пробить. У нас есть основания спросить, потому что мы знаем — нарушения были, но они не зафиксированы.

Работа членов ЭСК? По этому поводу очень хорошо высказался Ларчиков — идет коллективная безответственность. Надо прислушаться к общественному мнению. Этот голос раздается не только из Махачкалы, география широкая. Гриша Иванов (президент ФК «Урал» — Прим. «СЭ») не выдержал, с Урала начал возмущаться, Аршавин — из Питера. Ларчиков, Семин возмущаются из Москвы«, — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 4 матчей «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка. Следующую игру махачкалинцы проведут 19 августа дома против «Ахмата» в рамках 5-го тура чемпионата России.