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Сегодня, 14:42

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев призвал Федорищева обратить внимание на состояние самарских дорог

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег что ли не хватает? Или они идут не туда? Я соглашусь с ним, что порядок надо наводить. Но делать это нужно везде, а не только в футболе», — сказал Гаджиев «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

(Дарик Агаларов)

Вячеслав Федорищев
Гаджи Гаджиев
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