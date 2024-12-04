Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев призвал Федорищева обратить внимание на состояние самарских дорог

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег что ли не хватает? Или они идут не туда? Я соглашусь с ним, что порядок надо наводить. Но делать это нужно везде, а не только в футболе», — сказал Гаджиев «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

(Дарик Агаларов)