Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев прокомментировал ситуацию с тренерами в «Спартаке»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Ростовом» (5:1). Он добавил, что московский клуб сложно анализировать.

«Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно. Так что «Спартак» тяжело понять рационально, часто в него можно просто верить. Так ведь было и в сезоне, когда «Спартак» неожиданно для всех выиграл чемпионство. Был Аленичев, его убрали и поставили Карреру, которого тогда никто не знал. А он взял и выиграл чемпионат. Оказалось, что именно он был нужен команде», — цитирует Гаджиева «Евро.Футбол.Ру».