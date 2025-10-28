Гаджиев: «РПЛ стала более динамичной. Все матчи боевые»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил развитие чемпионата России за последние годы.

«Насколько ни была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет. Все матчи боевые», — цитирует ТАСС Гаджиева.

После 13 туров РПЛ лидирует «Краснодар» (29), далее идут — «Локомотив» (27), ЦСКА (27), «Зенит» (26), «Балтика» (24) и «Спартак» (22). Махачкалинское «Динамо» набрало 11 очков и занимает 13-ю строчку.