Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Мусаев оценил дебютные матчи команды в РПЛ.

Махачкалинцы в двух стартовых турах сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

«Доволен ли я? С точки зрения оценки игры и результата, я думаю, что все нормально. Оценка удовлетворительная. Не будем говорить, что она уж очень хорошая. Но нормальная. Команда выглядела конкурентоспособной, оказалась готова к борьбе. Это удовлетворительно.

Удивлен ли результатами «Акрона»? Не могу сказать, что удивлен. Но то, что они сыграли хорошо — это да. Эту оценку я могу подтвердить. «Акрон» готов к чемпионату» — цитирует Гаджиева «Спорт день за днем».

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Пари НН». Матч состоится 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.