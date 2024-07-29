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Сегодня, 17:50

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Мусаев оценил дебютные матчи команды в РПЛ.

Махачкалинцы в двух стартовых турах сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

«Доволен ли я? С точки зрения оценки игры и результата, я думаю, что все нормально. Оценка удовлетворительная. Не будем говорить, что она уж очень хорошая. Но нормальная. Команда выглядела конкурентоспособной, оказалась готова к борьбе. Это удовлетворительно.

Удивлен ли результатами «Акрона»? Не могу сказать, что удивлен. Но то, что они сыграли хорошо — это да. Эту оценку я могу подтвердить. «Акрон» готов к чемпионату» — цитирует Гаджиева «Спорт день за днем».

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Пари НН». Матч состоится 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Спорт день за днем
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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