Президент махачкалинского «Динамо»: «Можем сыграть со «Славией», уточним про последствия за невыход на поле»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ», что команда на зимних сборах может сыграть с чешской «Славией».

«Можем сыграть со «Славией». Мы вне политики. Мы считаем, что если у нас будут такие встречи, то это внесет свою копейку в регулирование отношений. Чешская команда может не выйти на игру? Нужно быть готовым. Это не срыв подготовки, но неожиданность. Придется своевременно вносить изменения. Мы уточним у организаторов по вопросу последствий за невыход на поле», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» после 18 туров РПЛ набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.