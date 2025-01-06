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Сегодня, 15:08

Президент махачкалинского «Динамо»: «Можем сыграть со «Славией», уточним про последствия за невыход на поле»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ», что команда на зимних сборах может сыграть с чешской «Славией».

«Можем сыграть со «Славией». Мы вне политики. Мы считаем, что если у нас будут такие встречи, то это внесет свою копейку в регулирование отношений. Чешская команда может не выйти на игру? Нужно быть готовым. Это не срыв подготовки, но неожиданность. Придется своевременно вносить изменения. Мы уточним у организаторов по вопросу последствий за невыход на поле», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» после 18 туров РПЛ набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Славия (Прага)
Гаджи Гаджиев
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