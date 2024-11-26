Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев отреагировал на сообщения о коррупции в судействе российского футбола

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Мне известно, что сейчас такие грандиозные в этом плане изменения, которые происходят в Министерстве обороне по новом руководстве, связаны с коррупционными делами. Правильно? Это зарегистрированный факт, как бы утвержденный, как бы доказанный, да?

Сколько таких недоказанных фактов в других сферах? Следствия, суды, Прокуратура, бизнес, пятое, десятое. Можно предположить, что там тоже это есть? Мы не знаем, но предположить можно?

В этой ситуации тогда как можно предположить, что этого нет в какой-то любой другой сфере: артистичной, культурной. Как этого может не быть? Мы же в одном обществе, социуме варимся. Что мы хотим? А так какой-то конкретики я сказать не могу», — сказал Гаджиев «СЭ».

По данным чиновника объем средств затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год.