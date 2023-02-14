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Осипов: «Попадание в список самых влиятельных людей в российском футболе — это очень приятно»

Мария Гусева
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Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов отреагировал на новость о попадании на 19-е место рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ».

«То, что я попал в список топ самых влиятельных людей в российском футболе — это для меня суперпочетно и приятно, — цитирует Metaratings.ru Осипова. — Другие эпитеты даже трудно подобрать. Также это очень неожиданно. Создавая МФЛ, мы преследовали несколько миссий, одна из которых реализовалась, и теперь я состою в почетной компании всех номинантов из списка.

Теперь мы можем сделать спорт, и, в частности, футбол куда более смотрибельным и интересным для зрителей молодого поколения. Из-за того, что лига смогла приобрести большую популярность, мне удалось попасть в данный рейтинг".

Рейтинг самых влиятельных людей российского футбола возглавил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Источник: Metaratings.ru
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