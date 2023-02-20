Президент «Наполи» рассказал, что российский клуб требовал за Кварацхелию 30 миллионов евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за казанский «Рубин».

«Мы еще три года назад присматривались к Хвиче. Хотели его купить. Он уже был топовым игроком. Но тогда его клуб запросил за трансфер 30 миллионов евро. Эта сумма была слишком большой», — приводит слова Де Лаурентиса в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Грузинский ингер стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.