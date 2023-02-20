0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

20 февраля, 23:10

Президент «Наполи» рассказал, что российский клуб требовал за Кварацхелию 30 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за казанский «Рубин».

«Мы еще три года назад присматривались к Хвиче. Хотели его купить. Он уже был топовым игроком. Но тогда его клуб запросил за трансфер 30 миллионов евро. Эта сумма была слишком большой», — приводит слова Де Лаурентиса в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Грузинский ингер стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
7
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турецкий комментатор: «Захарян сыграет в «Галатасарае» максимум сезон, а потом будет продан»

Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Но не очень хорошо, что он выиграл четыре титула подряд»