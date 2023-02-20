Президент «Наполи» рассказал, что российский клуб требовал за Кварацхелию 30 миллионов евро

20 февраля, 23:10
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за казанский «Рубин».
«Мы еще три года назад присматривались к Хвиче. Хотели его купить. Он уже был топовым игроком. Но тогда его клуб запросил за трансфер 30 миллионов евро. Эта сумма была слишком большой», — приводит слова Де Лаурентиса в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Грузинский ингер стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.